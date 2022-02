Butzbach in der Wetterau gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Deutschland. Neue Einwohner und Einwohnerinnen bedeuten Zukunft, aber auch: Mehr Wohnungen, mehr Kindergärten, mehr Verkehr. Gleichzeitig muss Butzbach dem Klimawandel begegnen, die Digitalisierung bewältigen und die Verkehrswende stemmen. Und nicht zuletzt geht es darum, die Menschen in Kontakt zu bringen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Wie könnte die Lösung aussehen? (Foto: Gerti Kuhl)