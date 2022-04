Chance in der Katastrophe? Was Russlands Krieg für das Klima bedeutet

Neben menschlichem Leid ist der Krieg in der Ukraine auch ein Angriff auf die Umwelt und das Klima. Da geht es nicht nur um die unmittelbaren Schäden in dem Land, es geht auch darum, wie wir in Deutschland und Europa mit der Abhängigkeit von fossiler Energie jetzt umgehen: Kommt ein schneller, konsequenter Umstieg auf Erneuerbare oder längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke und dazu neue Öl- und Gaslieferanten? Und gibt es eine Chance, das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen?