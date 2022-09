Die ganze Woche über sind wir in der Politikredaktion mit Politik bis zum Abwinken beschäftigt. Vier Sendungen "Der Tag" entstehen dabei pro Woche. Hier wollen wir einiges, was wir dabei und auch sonst in dieser Woche erfahren, neu gelernt oder neu gesehen haben, nochmal zusammen durchgehen. Da gab es diese Woche vieles: der 50. Jahrestag des Attentates von München. Das Thema "kulturelle Aneignung", die "Weltkulturbrezel", der "Frankfurter Weg" in der Drogenpolitik. Die aufgeheizte Stimmung zwischen Ampel-Regierung und ihren Gegnern. Und dann starb die Queen. Auch wir konnten nicht anders, als über sie zu reden. Die Themenliste wurde deshalb nur unvollständig abgearbeitet.