Der Krieg in der Ukraine bringt neue Brisanz in die Frage, wie abhängig Deutschland von Peking sein will. Es ist ein Risiko auf autokratische Staaten angewiesen zu sein - das merkt Deutschland gerade eindrücklich bei russischem Öl und Gas. Und was heute Russland ist, könnte morgen China sein. Könnte sich Deutschland wirtschaftlich von China abkoppeln? Gibt es in der Außenpolitik eine härtere Gangart gegenüber Peking? Und was kann Deutschland China im Kampf der politischen Systeme entgegensetzen?