Die Corona-Pandemie hält uns nun schon fast zwei Jahre in Atem. Sie hat unsere Leben verändert, auf fast allen Ebenen. Und es wird nicht die letzte Pandemie sein, die wir erleben werden, da sind sich praktisch alle Wissenschaftler einig. Was können wir, was kann die EU also aus der bisherigen Krisenbewältigung lernen? Wie können wir zukünftigen Pandemien auf medizinischer, medizinethischer und soziologischer Basis besser begegnen? Darüber haben renommierte Expertinnen und Experten bei einem Symposium der Frankfurt University of Applied Sciences diskutiert.