Zwei Frauen, mitten im Leben, erfolgreich im Beruf, den nächsten Karriereschritt im Blick, die eine Radiomoderatorin bei einem Musiksender in Kiew, die andere in der Werbebranche in Moskau, beide Ukrainerinnen, beide aus dem Osten des Landes. Was war das für ein Leben, vor dem Angriff der russischen Armee? Und was jetzt? Ein Interview, dass ganz anders wurde, als es geplant war…