Bei der US-Armee in Wiesbaden geschieht derzeit einiges. Das 56. Artilleriekommando ist wiederbelebt worden, das im Kalten Krieg für Raketen in Richtung Sowjetunion zuständig war. Außerdem wurde die zweite von 5 weltweit geplanten „Multi Domain Task Forces“ in Wiesbaden stationiert. Droht da eine Aufrüstung gegen Russland, werden in Wiesbaden vielleicht moderne Hyperschallwaffen stationiert? Andrea Bonhagen hat dazu recherchiert; mit Anne Baier, Christoph Käppeler und dem Militärstrategieexperten Marco Overhaus wollen wir mehr dazu wissen.