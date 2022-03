Wir liefern wieder Waffen in ein Kriegsgebiet und werden aufrüsten. Das ist die eine Zeitenwende, die in aller Munde ist. Die andere, viel größere, ist aber der Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Krieg zwingt uns, die Energiewende noch schneller als geplant umzusetzen. Der Abschied vom russischen Gas steht bevor. Der neueste Weltklimabericht ist durch den Krieg etwas untergegangen. Welche Folgen hat das Aufrüsten für Deutschland? Wie kann Deutschland die Energieversorgung schnellstens umrüsten? Was bedeutet die russische Aggression für den Kampf gegen die Klimaerwärmung, der ja eigentlich die unbedingte weltweite Kooperation braucht?