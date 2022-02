Mehr Gewalt gegen Kinder in der Pandemie - was tun?

"Wir waren halt Schlag-Kinder. Wir wurden immer von unserem Vater geschlagen." Vanessa (Name von der Redaktion geändert) ist eine von vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, für die Gewalt zum Alltag dazu gehört. Und seit man auf die Zahlen schaut, gab es nie mehr Gewalt gegen Kinder als im ersten Jahr der Pandemie. Wie lässt sich das ändern? Was tut die Politik?