Omikron schreckt die Welt. Entdeckt wurde die neue Virus-Variante in Südafrika: Dank der Spitzenforschung im Land. Was in den ersten Tagen kaum jemanden interessiert hat in Europa oder Nordamerika. Afrika? Sofort wurden reflexartig die Reisewege versperrt, der Flugverkehr stark eingeschränkt. Afrika? Wie immer: Der Kontinent der Krankheiten und der Gefahr. Wie sehr Vorurteile und Klischees politische Entscheidungen beeinflussen und prägen, warum wir uns immer wieder von stereotypen Bildern leiten lassen, und wie sehr das die Betroffenen im Land ärgert... darum geht es in dieser Folge.