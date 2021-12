Raus aus der Arbeitslosigkeit: So ist es in einer Hartz 4-Maßnahme

Ex-Obdachlos, alleinerziehend oder einfach drei Jahre auf der Couch gelebt: In der Marburger Bootswerft sollen Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden - verordnet vom Jobcenter. Aber wer lange nicht mehr gearbeitet hat, für den ist die Wiedereingliederung in einen Beruf oft schwer. Kann das überhaupt klappen? Wie sinnvoll sind solche Maßnahmen? Und was passiert, wenn es nicht klappt - für immer im Maßnahmenkarussell?