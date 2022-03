Deutschland, die EU und die USA belegen Putins Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine mit harten Sanktionen. Aber woher beziehen wir dann künftig unser Gas? Norwegen und die Niederlande haben nicht genug für uns. Vielleicht ja aus Algerien, so wie Spanien? Spanien bekommt auch viel Flüssiggas aus mehreren Ländern, und hat dafür längst die Terminals - Deutschland hat bisher nicht mal eins. Was können Deutschland und die EU von Spanien lernen? Und könnte Algerien vielleicht das neue Russland als Gaslieferant werden?