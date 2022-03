Ob bei der Firmenfeier, auf Partys oder beim Treffen mit Freunden - Alkohol ist (fast) immer dabei, er ist Teil unserer Kultur. Alkoholkonsum richtet aber auch große Schäden an - nicht nur für den einzelnen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Gesundheitsexperten und die Weltgesundheitsorganisation haben deshalb klare Forderungen an die Politik, doch die tut sich schwer damit, das umzusetzen. Warum machen wir so einen großen Unterschied zwischen Alkohol und anderen Drogen? Was fordern die Experten? Und wieso sträubt sich die Politik dagegen?