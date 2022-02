Zwei Jahre nach dem Anschlag – was Hanau verändert hat

Podcast Zwei Jahre nach dem Anschlag – was Hanau verändert hat

Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau neun Menschen aus rassistischen Gründen ermordet. Wie geht es den Angehörigen jetzt, zwei Jahre später? Was wünscht sich Ajla Kurtović, die Schwester des ermordeten Hamza Kurtović? Und wie hat der Anschlag die Stadt Hanau und die öffentliche Debatte über Rassismus verändert?