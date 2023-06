Schlanke Nasen, große, wohlgeformte Brüste, straffe Haut: Unser Insta-Feed und die Werbung sind im Jahr 2023 noch immer voll von einschlägigen Schönheitsidealen. Selbst wenn wir versuchen, uns von den Idealvorstellungen freizumachen: Es ist verdammt schwer. Trotzdem: sich für den Traumkörper unters Messer zu legen? Das ist für viele immer noch verpönt, geht gar nicht! Aber warum eigentlich nicht? Wir optimieren uns doch auch in allen anderen Lebensbereichen und ob Menschen das in operativer Form auch an ihrem eigenen Körper machen wollen, ist doch ganz allein ihre Entscheidung - oder? Außerdem glauben wir, dass das Problem eigentlich ganz woanders liegt. In der neuen Folge STUDIO KOMPLEX fordern wir deshalb: Gönnt euch Botox!