Alle lieben plötzlich das Grüne! Der Waldspaziergang wird zum meditativen Akt hochgejazzt oder man führt gleich ein #Vanlife an der Algarve. Natur ist das Nonplusultra! But is it really? Was, wenn Natur überschätzt ist? Oder schlimmer noch: Was, wenn aus Liebe zur Natur ganz schnell eine urkonservative Ideologie wird, die gesellschaftlichen Fortschritt verhindert? Wäre das nicht ein bisschen... doof? Hier geht's zu unserem Hörtipp der Woche: Zum Podcast "Erlebnis Erde" https://www.ardaudiothek.de/sendung/erlebnis-erde-eure-tierdoku-zum-hoeren/10749343/