Wir alle glauben - das glauben zumindest wir von STUDIO KOMPLEX. Vielleicht nicht an Gott, aber irgendwas Spirituelles schlummert in den meisten und wo die Kirchen das nicht mehr bedienen, da springen spirituelle Coaches ein: Mit Beratung und Breathwork, Manifestieren, Chakren-Singen, Heilsteinen und, und, und … Und damit sind wir beim Problem. Falsche und gefährliche Heilsversprechen, psychischer Druck - du weißt oft nicht, wo du da reingerätst. Würde es nicht helfen, wenn das spirituelle Angebot ein bisschen mehr gesichtet und reguliert wäre? Wir sehen da eine Lücke - und füllen sie gern: Mit unserem “lila Engel”, dem Qualitätssiegel für geprüfte Sinnsuche! Und ob das am Ende Sinn ergibt, erörtern wir in der neuen Folge.