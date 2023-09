Chips rausholen, Fernseher an und los geht der Trash-TV-Marathon: Sommerhaus der Stars, Bachelor und Co. Sowas schauen doch nur dumme Leute... oder?! Sehen wir anders. Ist doch was total Menschliches, sich einfach mal berieseln zu lassen. Deshalb steigen wir in dieser Folge von unserem hohen Ross und sagen: Wir lieben Trash-TV - und ihr bald auch! Wir tauchen in die trashige Vergangenheit von Host David ein, philosophieren über unsere moralische Verantwortung als Zuschauer:innen und blicken hinter die Kulissen von Deutschlands erfolgreichster Modelshow Germany’s Next Topmodel.