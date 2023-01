Mütter haben es nicht immer leicht, wenn ihre Kinder zu Teenagern heranwachsen. Von der Heldin werden sie plötzlich vor allem eins: peinlich! Im Interview spricht die Autorin Flavia Friedrich darüber, wie Frauen gut durch diese "Mod Mom Crisis" kommen und wie das Loslassen besser gelingen kann.

Gestern waren sie noch die Heldinnen, ohne die gar nichts ging und plötzlich sind sie nur noch eins: peinlich. Oder, wie Jugendliche es ausdrücken würden: voll cringe. Mütter haben es nicht immer leicht, wenn ihre Kinder älter werden und allmählich zu Teenagern heranwachsen. Und als ob das nicht schon genug wäre, machen sich beim Blick in den Spiegel auch noch die ersten Fältchen bemerkbar.

Auch Frauen kommen in die Midlife-Crisis

Die Buchautorin Flavia Friedrich hat ein Buch über die "Mid Mom Crisis" geschrieben, in dem sie humorvoll und selbstironisch erzählt, wie Müttern das Loslassen besser gelingt und wie sie als Frau dem Älterwerden den Kampf erklärt. "Ich glaube, dass auch Frauen genauso in die Midlife-Crisis geraten, nur dass sie es nicht so ausleben und nicht so eskalieren wie die Männer."

Das könne damit zusammenhängen, dass Frauen schon als kleine Mädchen beigebracht bekämen, dass sie sich benehmen und zurücknehmen sollten. "Außerdem tauschen wir uns als Frauen mehr aus und dürfen unsere Gefühle gegenüber anderen Menschen mehr zeigen. Deshalb gehen wir das Thema eher an und fressen es nicht in uns hinein, bis es so weit ist, dass es eskalieren würde."

Nicht nur Mutter sein

Auch Frauen, die keine Kinder haben, gerieten natürlich in eine Midlife-Crisis, so Friedrich weiter. "Das ist eben der normale Alterungsprozess, der wahrgenommen wird und einen dann durchaus in die Krise stürzen kann. Die Mid Mom Crisis sei dagegen nochmal eine zusätzliche Krise, die die Mütter erleben, wenn ihre Kinder sich abnabeln: "Sie halten einem dann den Spiegel vor und betrachten die Mutter nicht mehr als 'Super Woman'. Das setzt sich dann noch drauf auf die normale Midlife-Crisis", so die Autorin weiter.

Frauen, deren Leben sich ausschließlich ums Muttersein drehe, hätten es schwerer, ihre Kinder loszulassen, wenn diese sich langsam abnabeln wollten. "Dann hat man Stress, weil der Stress nachlässt. Man muss schauen, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt. Am besten, man fängt direkt damit an, wenn man die Kinder bekommt, dass man nicht nur Mutter ist, sondern auch noch Frau und auch eine Persönlichkeit." Wenn man neue Dinge entdecke oder sich auf alte Hobbys zurückbesinne, könne man sich neu finden und neu definieren, empfiehlt Flavia Friedrich.

Selbstfindung im mittleren Alter

Man empfinde sich vom Gefühl her häufig gar nicht als so alt, meint die 42-jährige. "Ich denke immer, ich könnte jetzt irgendwohin gehen, und niemand würde merken, dass ich eigentlich schon doppelt so alt bin, aber das ist leider nicht so. Und die Kinder halten einem da auch immer den Spiegel vor."

Flavia Friedrich lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Stadt bei München. Nach ihrem Studium und einer Zeit als selbstständige Unternehmerin widmet sie sich heute neben ihrer Arbeit als Autorin dem turbulenten Familienalltag. Ihre Erlebnisse als Frau und Mutter verarbeitet sie mit Freunde in ihren unterhaltsamen Texten. Momenten beschäftigt sie sich ausgiebig mit dem Thema Selbstfindung im mittleren Alter und lässt die Leserinnen an ihrer Überlebensstrategie dazu in ihrem neuen Buch teilhaben.

Buchtipp "Mid Mom Crisis – Wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst"

Von Flavia Friedrich

