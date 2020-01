Wie geht es nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche weiter? Bei der Frühjahrs-Vollversammlung 2019 haben die deutschen Bischöfe einen "Synodalen Weg" beschlossen. Gemeinsam mit allen Gläubigen wollen sie Reformen anstoßen. 230 Delegierte werden in Frankfurt zum ersten Treffen erwartet, unter ihnen auch Schwester Katharina Ganz.

Das mit den Kloster-Klischees funktioniert bei ihr nicht: Wer Schwester Katharina Ganz begegnet, merkt sehr schnell, dass er sein Bild von einer Nonne neu justieren muss. Da ist eine strahlende Frau, kein Schleier bedeckt ihre blonden Haare und sie trägt keinen Habit, das Ordenskleid der Nonnen: "Das hat unsere Gemeinschaft vor über 20 Jahren entschieden, dass das freigestellt ist, ob wir zivil gehen oder sichtbar als Ordensfrauen. Ich sage immer: Nicht die Kleider machen die Leute, sondern die Überzeugung!" Und da ist es wieder, dieses strahlende Lächeln. Schwester Katharina steht inzwischen an der Spitze ihrer Gemeinschaft, sie ist die Generaloberin der Franziskanerinnen von Zell am Main.

Bewusste Entscheidung für die Franziskanerinnen

Schwester Katharina hat sich sehr bewusst für den Orden der Franziskanerinnen entschieden. In ihrer Jugend hatte sie über eine Tante das Leben der Benediktinerinnen kennengelernt und darüber nachgedacht, in diesen Orden einzutreten.

"Das hat sich dann für mich nicht ergeben, weil ich das Gefühl hatte, die Schwestern haben ein bestimmtes Bild vor sich, wie man sein soll als Ordensfrau. Und da habe ich mich irgendwann als zu aufmüpfig erlebt. Oder zu kritisch: Ich war immer, eben auch im Studium, dann schon kritisch dem Patriarchat in der Kirche gegenüber. Hab eben auch da schon feministische Theologie studiert und Fragen gestellt und hatte den Eindruck, das passt den Schwestern nicht so."

Als sie später die Oberzeller Franziskanerinnen kennenlernte, spürte sie gleich eine größere Verbundenheit: "Ich hatte das Gefühl, da gibt es selber so revoluzzerische Schwestern, die auch aus diesem Apostolat, was wir haben, also an der Seite mit Mädchen und Frauen, auch so einen emanzipatorischen Impetus haben und selber versuchen, in die Gesellschaft und in die kirchlichen Strukturen hinein zu wirken."

Gleichberechtigung in der katholischen Kirche

Nach einem Aufenthalt in Afrika entschloss sich die junge Frau, Franziskanerin zu werden, eine durchaus emanzipierte Nonne. Heute setzt sie sich für die Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche ein und für eine Zulassung zum Weiheamt. Für sie ein wichtiger Schritt in einer Kirche, die sich reformieren muss: "Nachdem eben in der Letztverantwortung 100 Prozent geweihte Männer die Gestaltungsmacht innehaben, sind Frauen von vorneherein in dieser Situation ausgeschlossen. Man könnte auch von einer Geschlechter-Diskriminierung sprechen."

Schwester Katharina fordert, dass die Frage nach der Macht-Verteilung in der katholischen Kirche gestellt wird. Bei den Beratungen des "Synodalen Wegs" in Frankfurt und auch vor dem Hintergrund des Missbrauchs-Skandals. Die Franziskanerin ist davon überzeugt, dass es neben der Schuld der einzelnen Täter auch systemische Gründe für das Ausmaß der sexuellen Gewalt in der Kirche gibt: "Geschlossene Systeme sind eben anfälliger in gewisser Hinsicht: Zur Vertuschung oder dass man das unter sich ausmacht und ich denke, dass dieser 'Synodale Weg' auch mitbringen muss, dass man darüber nachdenkt, wie wir diese männerbündischen, männerdominierten Strukturen aufbrechen können."

Für Schwester Katharina ist klar: Mehr Beteiligung von Frauen, von Laien beiderlei Geschlechts können der katholischen Kirche nur gut tun. Dazu gehören dann in letzter Konsequenz auch Priesterinnen. Eine Frau wie Schwester Katharina hätte das Zeug dazu.

Sendung: hr-iNFO Das Interview, 30.1.2020, 19:35 Uhr