Wie weiter nach dem 14. Februar? Für viele Gastronomen und andere Unternehmer in Hessen ist die Frage eine existenzielle. Sie haben deshalb klare Erwartungen an das Treffen von Bund und Ländern am Dienstag.

Martina Klein ist wütend. Die Obermeisterin der Friseur- und Kosmetik-Innung aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf hat kein Verständnis mehr für die Maßnahmen der Bundesregierung. Sie ist überzeugt, dass ihre Innungsfriseure und Kosmetikerinnen gute Hygienekonzepte haben.

Außerdem fehle das Geld seit Monaten: "Du hast als kleiner Friseursalon nicht die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden und dich darauf vorzubereiten." Die meisten hätten zudem noch mit den Folgen des ersten Lockdowns zu kämpfen. "Es ist für viele wirklich so: Die stehen mit dem Rücken an der Wand, wenn nicht sogar mit dem Hintern an der Wand. Wir müssen wieder aufmachen", so Klein.

"Einfach mal eine gewisse Planungssicherheit"

Das wünscht sich auch Stephan Bretz, Hotelier aus Marburg. Er hat zwar Verständnis für die Maßnahmen und möchte mit seinem Hotel und den dazugehörenden Restaurants auch nicht leichtfertig sein. Trotzdem erwartet er von dem Treffen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten endlich mal klare Ansagen: "zum Beispiel der berühmte Stufenplan, nach dem immer wieder gerufen wird. Einfach mal eine gewisse Planungssicherheit und nicht das berühmte Fahren auf Sicht, was eine Zeit lang sicherlich die einzige Möglichkeit war."

Er plädiert dafür, klare Kennzahlen festzulegen und sie mit entsprechenden Maßnahmen zu versehen. Immerhin habe auch seine Branche viel in Hygiene und Luftfilter investiert, um sowohl Mitarbeitenden und Gästen einen möglichst hohen Schutz zu bieten.

"Man muss realistisch sein"

Während Friseure und Hotels also so schnell wie möglich wieder aufmachen möchten, sieht Bülent Turgut das Ganze etwas anders. Der Gastronom hat drei Restaurants in Marburg. In einem bietet er momentan einen Lieferdienst an – auch um seine Auszubildenden weiter beschäftigen zu können. Seine Rücklagen gehen zu Ende, er hat aber schnell die November- und Dezemberhilfen erhalten.

"Man muss da auch realistisch sein", sagt er. "Was bringt mir eine Eröffnung der Gastronomie Mitte Februar? Das ist der kälteste Monat, der tote Monat. Die Menschen müssen drin sitzen, da kann man nicht mit Heizstrahlern bei Minusgraden draußen verweilen. Und innen wird mit allen Abstandsregeln und so weiter kaum genügend Platz sein, die Kosten zu decken, also das wird sich gar nicht lohnen." Bülent Turgut würde lieber im Frühjahr wieder öffnen, in der Zeit, in der Menschen auch wieder draußen sitzen können. Bis dahin wäre es für ihn sicherer, durch die Überbrückungshilfen zumindest die Kosten decken zu können.

Hartz IV, um über die Runden zu kommen

Sina und Achmed Hesso haben 2019 in Hanau einen Friseursalon eröffnet, es lief gut. Doch mit steigenden Infektionszahlen kamen auch immer weniger Kunden, dann der Lockdown. Mit der Miete sind sie seit Monaten in Verzug. Jetzt geht es um ihre Existenz.

Achmed sagt, dass sie kaum länger durchhalten können: "Ich kann die Wahrheit sagen - vielleicht kann ich noch - es schämt mich echt, das zu sagen - noch so vier Flaschen Milch für meinen Sohn kaufen." Einen Anspruch auf Nothilfe haben sie nicht. Dafür seien die Umsätze am Anfang zu gut gewesen. Jetzt muss die Familie Hartz IV beantragen, um über die Runden zu kommen.

