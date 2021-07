Der Klimawandel ist eines der zentralen Themen der Zeit. Das haben inzwischen auch fast alle Parteien erkannt. Was sind ihre Ideen für den Klimaschutz? Ein Überblick.

Klimaschutz hat viele Facetten. Wir haben uns vier zentrale Aspekte herausgesucht und uns angeschaut, was die Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen sagen.

Union und SPD haben ihn eingeführt. Er soll klimaschädliche Technik teurer machen, zum Beispiel Autofahren mit Benzin oder Heizen mit Öl und Gas. Durch den CO2-Preis kostet zum Beispiel der Liter Benzin seit Jahresbeginn circa acht Cent mehr. Die höheren Kosten sollen die Menschen motivieren umzusteigen auf klimafreundliche Alternativen – auf E-Autos zum Beispiel.

Der CO2-Preis soll Schritt für Schritt steigen in den kommenden Jahren, wenn es nach den Grünen geht, noch noch schneller als bisher geplant. Auch aus den wolkigen Worten des CDU-Programms lässt sich das herauslesen. Die SPD findet einen stärkeren Preisanstieg unsozial, die Linke ist beim CO2-Preis generell skeptisch. Die FDP dagegen sieht darin das zentrale Instrument für Klimaschutz – nur: nicht der Staat soll den Preis festlegen, finden die Liberalen, sondern der Markt.

Die AfD ist ganz grundsätzlich gegen Klimapolitik, weil sie bezweifelt, dass der Mensch überhaupt Einfluss aufs Klima hat. Die überwältigende Mehrheit der Fachleute sieht das anders.

