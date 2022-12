Auch in der Ukraine wird versucht, ein wenig weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Ein als Sankt Nikolaus verkleideter Mann übergibt einem Kind in Cherson ein Geschenk

Auch in der Ukraine wird versucht, ein wenig weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Ein als Sankt Nikolaus verkleideter Mann übergibt einem Kind in Cherson ein Geschenk Bild © picture-alliance/dpa

Viele UkrainerInnen müssen fern der Heimat und ohne ihre Verwandten Weihnachten feiern. Ist Weihnachten für sie überhaupt ein wichtiges Datum? Welche ukrainischen Weihnachtsbräuche wollen sie auch hier ausüben? Wie geht es ihnen dabei? Wie blicken sie auf die Lage in der Ukraine?

Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Für viele Menschen die Zeit, in der man mit der Familie zusammenkommt. Auch in der Ukraine ist Weihnachten ein Familienfest – auch wenn die eigentlichen Feiertage hier erst Anfang Januar sind. Doch durch den Krieg sind viele Familien zerrissen. Wie gehen Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher nach Deutschland geflohen sind, mit dieser Situation um.

Natalia Charidonowa lauscht der Musik auf ihrem Handy. Dieses Lied (Shchedryk), erzählt sie, sei eines der wichtigsten Weihnachtslieder der Ukraine. Die studierte Musiklehrerin hält kurz inne. Im März ist sie mit ihrem Sohn, dem vierjährigen Vitalik aus ihrer Heimatstadt Kiew geflohen. Seitdem wohnt sie in Bensheim. Weihnachten ist ihr sehr wichtig, erklärt sie: „In der Ukraine feiern wir natürlich am sechsten Januar. Das ist Heiligabend. Hier werden wir am 24. Dezember feiern, wo wir bei Freunden eingeladen sind, in eine katholische Kirche zu gehen und nach deutschen Traditionen Weihnachten zu feiern.“

In ihrer kleinen Wohnung in Bensheim haben Mutter und Sohn schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt, übersetzt Miriam Dovbenko weiter, die neben Natalia sitzt. Auch elektrische Lichter hängen schon. Was Natalia außerdem liebgewonnen hat: „Der Adventskranz gefällt mir sehr gut – das gibt es in der Ukraine nicht. Jede Woche eine Kerze anzuzünden. Das ist etwas Neues für mich und etwas sehr, sehr schönes.“

Ein wenig Tradition muss sein

Ortswechsel. Im ehemaligen Krankenhaus in Lindenfels deutet fast nichts darauf hin, dass bald Weihnachten ist. Keine Lichter, kein Baum, keine Sterne. Nastasija und Sergeij aus Saporischschija leben hier mit ihren drei Töchtern und über 300 anderen Geflüchteten aus der Ukraine. Weihnachten sei wichtig, betonen auch sie. Deshalb soll zumindest am 7. Januar ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen, übersetzt Elena Fischer.

Diese Unterkunft ist wie eine kleine Ukraine geworden – und die müssen sie jetzt auch vorbereiten, für den Tag, wenn das gefeiert wird. Dann kommen die Kinder rein, klopfen an die Tür – ähnlich wie Halloween. Süßigkeiten oder Gebäcksachen müssen verteilt werden.

Ein typisch ukrainisches Weihnachtsgericht kommt auf den Tisch

Die Familie will deshalb auch mit anderen in den Gemeinschaftsküchen kochen: Ein ukrainisches Weihnachtsgericht. Über dieses Gericht spricht auch Natalia Charidonowa in Bensheim: Sie erklärt: „Wir essen auf jeden Fall das ganz traditionelle Gericht „kutshu“. Das ist Weizen mit Mohn, Honig und trockenen Früchten.

Natalias Augen strahlen, wenn sie über dieses Gericht und die ukrainischen Weihnachtstraditionen spricht. Und wie an Heiligabend alle in Kiew ins Stadtzentrum gehen, wo ein großer erhellter Baum steht. Sie stockt, als sie von ihrem Mann spricht, der noch in Kiew ist: „Natürlich werden wir es versuchen und möchten die Familie anrufen, zu Weihnachten gratulieren. Das Einzige, was wir hoffen ist, dass wir dann gerade Strom und damit Internet haben.“

Die vielen Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt machen Natalia gerade große Sorgen. Doch sie will nach vorne schauen. Und deshalb wird die Musiklehrerin in diesem Jahr trotzdem ihre Weihnachtslieder anstimmen. Nur eben schon am 24. Dezember – und in Bensheim.