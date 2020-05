Wie erlebten die Menschen in Hessen den Zweiten Weltkrieg und das Ende des Krieges? Wie sah es damals hier aus? Ein Team aus Fernseh-, Radio- und Online-Journalisten ist diesen Fragen nachgegangen. Hier finden Sie einen Überblick über die Ergebnisse.

Fernsehen/Mediathek:

ARD-Doku "Kinder des Krieges - Deutschland 1945"

(Sendetermine: Montag, 4.5., 20:15 Uhr, Das Erste/Sonntag, 10.5., 20:15 Uhr, hr-fernsehen)



hr-Doku: 1945 + Ich: 75 Jahre Frieden in Hessen

(Sendetermine: Sonntag, 10.5., 21:45 Uhr, hr-fernsehen)

Serie: "1945 und Ich"

(hessenschau, hr-fernsehen, ab 4. Mai 2020, jeweils um 19:30 Uhr)

YouTube

Archivmaterial, die hr-Dokus "75 Jahre Frieden in Hessen" und "Was hat das mit mir zu tun? Wie Zwangsarbeiter dein Studium finanzieren" gibt es in dieser Playlist .

Hörfunk

hr-iNFO sendet in der Woche ab 4. Mai eine Serie zu "75 Jahre Frieden in Hessen". Alle Beiträge finden Sie im Anschluss hier zum Nachhören.

hr2 sendet ab dem 1. Mai mehrere Features und Sendungen zum Kriegsende:



75 Jahre Kriegsende - "Kinder des Krieges (Teil 1 und 2), 1. Mai, 18:00 Uhr



75 Jahre Kriegsende - "Kinder des Krieges (Teil 3 und 4), 3. Mai, 18:00 Uhr



Kaisers Klänge: Kriegsende 1945 – Klänge aus Ruinen, 3. Mai, 17 Uhr



Doppelkopf- Am Tisch mit Valentin Schneider, "Weltkriegsforscher", 7. Mai, 12 Uhr



75 Jahre Kriegsende Kulturszene Hessen - Gerhard Wiese erinnert sich an die Auschwitz-Prozesse, 9. Mai, 18 Uhr



Camino - Religionen auf dem Weg "Vater vergib" - Die Versöhnungsarbeit der Nagelkreuz-Gemeinschaft, 10. Mai, 11:30 Uhr



Hörspiel: Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert, 10. Mai, 14 Uhr



Feature - 75 Jahre Kriegsende: "Kinder des Krieges (Teil 5), 10. Mai, 18 Uhr

Social Media

Auf den Kanälen von hr-iNFO, hr-fernsehen und hessenschau finden Sie Beiträge zum Thema ab 4. Mai.