Die Filmaufnahmen zeigen das zerstörte Limburg, die Befreiung der Tötungsanstalt in Hadamar und einen Ostergottesdienst für US-Soldaten in Limburg.

Limburg-Weilburg im Jahr 1945

Am 26. März 1945 marschierte die US-Armee in Limburg ein. Noch am Vortag, dem Palmsonntag, hatte die Bischofsstadt den schwersten von insgesamt elf Luftangriffen erlebt, bei dem 40 Menschen ihr Leben verloren.

Im nahegelegenen Hadamar befreite die US-Armee am 26. März 1945 die noch lebenden Patient*innen der Tötungsanstalt der "Landesheilanstalt Hadamar". Dort wurden zwischen 1940 und 1945 fast 15.000 Menschen im Rahmen des "NS-Euthanasie-Programms" ermordet: Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, außerdem jüdische Kinder und Zwangsarbeiter. Die Tötungsanstalt in Hadamar wurde am 26. März von US-Soldaten befreit.