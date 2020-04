Die Filmaufnahmen zeigen das Landleben bei Friedberg und ein Quartier der Besatzer im Frühjahr 1945.

Die Wetterau im Jahr 1945

Zwei Städte in der Wetterau erlebten kurz vor Kriegsende noch schwere Bombenangriffe: Friedberg und Butzbach. In Friedberg hissten Bürger weißer Fahnen, als die US-Armee am 28. März anrückte. Nach vereinzeltem Widerstand wurde die Stadt kampflos übergeben.

Zur gleichen Zeit besetzen US-Truppen Bad Nauheim. Für 81 Zwangsarbeiterinnen kam die Befreiung der Wetterau zu spät. Sie wurden kurz zuvor, am 26. März, bei Hirzenhain von einem SS-Kommando ermordet.