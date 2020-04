Die Filmaufnahmen der US-Armee zeigen Wiesbaden und Umgebung nach der Besetzung durch die US-Armee im Jahr 1945 und 1946 und russische Displaces Persons (DP), befreite Holocaust-Überlebenden und Zwangsarbeiter, die im Mai 1945 den Victory Day in Wiesbaden feiern.

Wiesbaden und Umgebung im Jahr 1945

Auch Wiesbaden hatte kurz vor Kriegsende noch einen schweren Bombenangriff erlebt. Am 3. Februar starben über 500 Menschen, 28.000 wurden obdachlos.

Rund 20 Prozent der Wohnungen waren bei Kriegsende zerstört, insgesamt 1700 Menschen bei Luftangriffen ums Leben gekommen.

Am 28. März 1945 marschierte die US-Armee in Wiesbaden ein. Die letzten Wehrmachtseinheiten hatten die Stadt am frühen Morgen verlassen.

* Als "DP" bezeichnete man v.a. ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, die im Krieg deportiert oder verschleppt worden waren. Der Begriff wurde vom Hauptquartier der alliierten Streitkräfte geprägt.