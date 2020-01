Wie wir Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine und andere Nährstoffe aufnehmen und verwerten, ist bei jedem anders. Das liegt an der genetischen Veranlagung. Doch wie sehr beeinflussen Gene unseren Stoffwechsel? Und sind nur sie daran schuld, ob wir zunehmen?

Zum einen wollen Forscher herausfinden, wie einzelne Gene die Verwertung von Lebensmittelinhaltsstoffen beeinflussen. Zum anderen wollen sie individuelle, gen-basierte Ernährungsempfehlungen geben können, um vorzubeugen und zu heilen.

Das FTO-Gen und Hüftgold

Tatsächlich haben Forscher vor mehr als zehn Jahren ein ganz besonderes Gen gefunden, das das Risiko für Übergewicht deutlich steigern kann. Das FTO-Gen, das fat-mass-and-obesity-associated-Gen, reguliert den Fettstoffwechsel und beeinflusst das Hunger-Sättigungs-System.

Es gibt unterschiedliche Varianten dieses Gens. Menschen, die beispielsweise von beiden Elternteilen eine bestimmte Variante geerbt haben, entwickeln mehr sogenannte weiße Fettzellen. Das bedeutet, sie legen Energiereserven in ungeliebtem Hüftgold an, statt sie zu verbrennen. Fast die Hälfte aller Europäer sind Träger dieser Genvariante und damit einem höheren Risiko einer Adipositas ausgesetzt. Beim Gewicht macht sich das bei den Betroffenen aber maximal mit drei Kilo mehr bemerkbar. Das zeigen zahlreiche Studien.

Ohne Hunger ständig essen

Aber, was sind drei Kilo, wenn man bedenkt, dass immer mehr Menschen über 100, 130, 150 Kilo wiegen? Auch das Gen, das für den sogenannten Melanocortin-4-Rezeptor codiert, gilt als Risikogen für Übergewicht und Adipositas. Dieser Rezeptor beeinflusst die Regulation von Appetit und Sättigung. Ist er defekt, drohen fast schon zwangsläufig übermäßige Pfunde und das schon im Kinder- und Jugendalter. Die Betroffenen können auch ohne Hunger ständig essen.

Nur zwei Beispiele für Gene, die mit Ernährung und Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Wissenschaftler suchen in aufwendigen genomweiten Studien nach solchen Genveränderungen. Aber wie aussagekräftig sind diese Genvarianten letztendlich? Wie groß ist ihr Einfluss bei der Entstehung von Krankheiten wie Adipositas? Professorin Hannelore Daniel ist da sehr zurückhaltend.

Individuelle Ernährungstipps funktionieren auch ohne Gen-Analysen

Sie würde keine therapeutische Empfehlung auf Grundlage einer Genvariante geben, weil die Effekte so bescheiden seien. Das bedeutet: Wer Risikogene in Varianten in seiner Erbinformation hat, besitzt sie unveränderbar ein Leben lang. Aber er muss nicht zwangsläufig übergewichtig und dadurch krank werden. Dazu sind die Effekte der einzelnen Genvarianten zu unbedeutend. Erst in der Summe werden die Einflüsse stärker.

Nichtsdestotrotz kann man fragen: Wäre es nicht sinnvoll, seine Gesundheit gezielt mit einer auf die eigenen Gene zugeschnittenen Ernährung zu fördern? Zahlreiche kommerzielle Anbieter werben mit sogenannten "Ich"- oder "DNA-Diäten". Doch dieses Geld kann man sich sparen, meint Hannelore Daniel. Individuelle Ernährungstipps funktionierten auch ohne die meist mehrere hundert Euro teuren Gen-Analysen.

Die richtigen Gen-Schalter betätigen

Denn personalisierte Ernährung funktioniere in dem Moment, in dem man den Menschen individuell anspreche. "Wenn ich sage, ich beschäftige mich mal mit dir und deiner Ernährung und die analysiere ich. Und du selbst solltest dich auch damit beschäftigen. Dann ist das eigentlich fast der ganze Erfolg", sagt die Ernährungswissenschaftlerin. Und ob man da noch Genetik inkludiere mache vielleicht im Einzelfall einen Unterschied, aber wissenschaftlich belegt sei es nicht.

Ob ein Gen an- oder abgeschaltet ist, das beeinflussen unter anderem äußere Faktoren. Etwa wie viel wir uns bewegen, ob wir Stress haben, genügend Schlaf bekommen oder viel Lärm ausgesetzt sind. Eine ganz große Rolle spielt die Ernährung. Ein knackiger gemischter Salat mit Sonnenblumenkernen, ein Stück Leber oder eine Platte Austern liefern unserem Körper die chemischen Bausteine für epigenetische Prozesse und damit Genaktivität.

Aber auch ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und Stress in Grenzen sind wichtige Bausteine, mit denen wir die genetischen Risiken in unserem Erbgut beeinflussen und die richtigen Gen-Schalter betätigen können.

Brokkoli ist gut gegen Krebs

Manche Lebensmittel scheinen dabei besonders effektiv zu sein, sagt Clarissa Gerhäuser vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Sie hat die Wirksamkeit von bioaktiven Substanzen aus Lebensmitteln untersucht. Zu den bioaktiven Substanzen zählen sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide oder Flavonoide. Sie geben Obst und Gemüse Farbe, Geschmack oder Aroma.

Sulforaphan ist ein Senföl, das Brokkoli den typischen Kohlgeschmack gibt. Beim Zerkleinern des Kohls kann mit Hilfe eines Enzyms Sulforaphan gebildet werden. Wird das dann verdaut, entsteht ein Abbauprodukt. Dieses Abbauprodukt hemmt Enzyme, die das Ablesen von Informationen auf der DNA verhindern. Die Folge ist: Zellen werden daran gehindert, sich zu teilen und zu vermehren. Bei Krebszellen ist dieser Effekt besonders positiv. Durch den Genuss von Brokkoli werden Krebszellen auf epigenetischem Weg am weiteren Wachstum aber auch am Entstehen an sich gehindert.

Die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Genen ist sehr viel komplexer als angenommen. Deshalb können Wissenschaftler bis jetzt noch keine gesicherten individuellen Empfehlungen für die Ernährung geben. Dennoch: "Die Gene sind schuld" taugt nur bedingt als Ausrede für eine ungesunde Lebensweise.

