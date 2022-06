Wenn im Bildungsbereich von Inklusion die Rede ist, geht es in der Regel um Schulunterricht für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Dabei kann Inklusion genauso gut auch andersherum funktionieren: An der Frankfurter Gesamtschule IGS Nordend passiert genau das: Vier Künstlerinnen und Künstler mit einer geistiger Beeinträchtigung leiten dort den Kunstunterricht für die 8. Klasse.

Julius Bockelt startet die Stunde mit Seifenblasen. Bockelt kommt vom Atelier Goldstein und ist wie seine drei Kollegen ein renommierter Künstler zwischen documenta und Centre Pompidou, dessen Werke sich für viel Geld verkaufen. Bevor er die Klasse begrüßt und erklärt, wer er ist und was er mit den Jugendlichen vorhat, verbringt er mehrere Minuten damit, silbrige Blasen in die Luft zu pusten, sie in Schwingungen zu versetzen und zu beobachten, wie das ihren Flugkurs beeinflusst. 21 Augenpaare schauen ihm dabei zu, in der Klasse könnte man eine Stecknadel fallen hören. Ein riesiger Kontrast zu dem Lärm, der vor Beginn der Stunde herrschte.

Julius Bockelt interessiert sich für Seifenblasen, genauso wie für Wolkenformationen, für elektronische Musik und ihre Frequenzen - und für komplexe grafische Zeichnungen, an denen er schonmal mehrere Monate sitzt. An genau solchen Zeichnungen sollen sich an diesem Tag auch die Schülerinnen und Schüler versuchen. Bockelt hat schon eine gewisse Routine. Das Projekt „Inklusion umgedreht“ an der IGS Nord ist nicht seine erste Lehrerfahrung. Schon seit einigen Jahren leitet er Kunstunterricht an verschiedenen Schulen, an der IGS Süd unterrichtet er sogar ein ganzes Schuljahr lang.

Schüler fördern und ausprobieren lassen

Bockelt liebt es, seine Ideen weiterzugeben – auch weil er früher selbst kaum kreative Impulse bekam: „Ich war als Kind schon sehr aufmerksam und habe viel in den Himmel geguckt, viele interessante Sachen entdeckt und war damals schon kreativ. Ich hatte leider nie das richtige, war nie auf einer richtigen Schule. Also die Erfahrungen, die ich heute habe, hätte ich auch damals schon gerne gehabt. Und heute versuche ich, das zu fördern und die Schülern das ausprobieren zu lassen. Ich will wissen: wie ist das, macht das Spaß?“

Während sich in seinem Klassenzimmer die Jugendlichen mit Lineal und dünnen Stiften bewaffnet ans Werk machen, wird auf der anderen Seite des Gangs, in einem anderen Raum, schwereres Geschütz aufgefahren. Zoé, Mika, Nadia und Isatou haben grade ein Gemisch aus Gips, Wasser und Spüli angemischt. Daraus wollen sie jetzt ein Haus bauen - inspiriert von der Künstlerin Julia Krause-Harder, die diesen Kurs leitet. "Wir machen gerade unseren Grundriss", erzählt eine der Schülerinnen. "Wir haben hier schon Skizzen gemacht und jetzt wollen wir das umsetzen. So ähnlich wie bei so einem 3D-Drucker."

Wissensvermittlung im Verbund

Aus Plastikspritzen drücken die Jugendlichen Schicht um Schicht auf das Brett, das als Fundament dient. Bei einigen sind schon mehrere Zentimeter hohe Mauern erkennbar. Aber bei vielen ist der Gips zu dünn geworden und zerfließt. Aber das stört niemanden. "Wir geben unser Bestes", sagen die vier Mädchen. "Wir testen." Auch in zwei weiteren Klassenzimmern und auf den Gängen sind Jugendliche bei der Arbeit. Während des Unterrichts dürfen sie sich frei bewegen, auch bei den anderen schauen. In einer Klasse sind mehrere Jungs so konzentriert bei der Arbeit, dass eine Schülerin ganz überrascht ist, als sie hereinschaut: "Seit wann seid ihr so leise und konzentriert?"

Dabei orientieren sich die Jugendlichen einfach nur am Beispiel von Franz von Saalfeld, dem Künstler, der ihren Unterricht leitet. Still und hochkonzentriert sitzt er da und zeichnet unfassbar detailreiche Miniaturszenen auf einen langen Pappstreifen. Anders als Julius Bockelt ist Franz von Saalfeld keiner, der gern und viel erzählt. Er lässt seine Kunst für sich sprechen. Dass er dennoch sein künstlerisches Wissen an die 14- und 15-Jährigen vermitteln kann, hat damit zu tun, dass er eine Assistenzkraft dabei hat: Eine junge Frau, die ihn im Unterricht unterstützt, die Materialien ausgibt und einspringt, wenn Missverständnisse entstehen.

Assistenzkräfte als Mangelware

Diese Assistenzkräfte sind nicht nur für das Projekt "Inklusion umgedreht" sehr wichtig, sondern auch für die Zukunft der inklusiven Gesellschaft als Ganzes, sagt die Leiterin des Atelier Goldstein, Sophia Edschmid. Leider gebe es nicht genug. "Eigentlich ist in Deutschland Inklusion nur an Schulen wirklich gegeben. Es gibt keine Assistenzen, die Studierende begleiten, die Lehrer begleiten. Es gibt keine Lehrer mit einer sogenannten geistigen Beeinträchtigung an Schulen in Deutschland. Aber die Frage ist eben, von welcher Seite kommt der Fehler? Ist es aufgrund von mangelnden Assistenzen oder aufgrund von Mangel von befähigten Personen - und genau das glaube ich nicht."

Sophia Edschmid glaubt, dass Menschen mit geistiger Behinderung die unterschiedlichsten Berufe und Ausbildungsgänge offenstehen würden, wenn sich das Konzept der Assitenz stärker durchsetzen würde.

Sendung: hr-iNFO "Aktuell", 9.6.2022, 12 bis 15 Uhr