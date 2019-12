Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die folgenden Teilnahmebedingungen für die Aktion „Limburger Untergrund “ akzeptiert:

1. Die Teilnehmer/-innen müssen das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

2. Der Gewinn beinhaltet die Teilnahme an der Aktion „Limburger Untergrund“ am 29.03.2020 für 2 Personen.

3. Die Gewinne werden den Gewinnern von Dritten (Preisspender: Schloss Vollrads), nicht vom Hessischen Rundfunk bereitgestellt. Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns, insbesondere nicht auf Schadensersatz oder hinsichtlich sonstiger Ansprüche wegen Rechts- oder Sachmängeln.

4. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns sowie die Übertragung des Gewinns auf eine andere Person sind nicht möglich.

5. Eine nur vermittelte Teilnahme am Gewinnspiel über Anbieter von Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen ist ausgeschlossen. Da solche Anbieter die Plattform des Hessischen Rundfunks stark behindern, behält sich der Hessische Rundfunk die Möglichkeit einer Sperre gegen diese Anbieter vor.

6. Wurde der Gewinner im Wege eines Online-Votings ermittelt, ist der Gewinn ungültig, sofern sich später herausstellt, dass das Ergebnis des Votings auf einer Manipulation des Voting-Verfahrens beruht.

7. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass der hr die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Der hr wird Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben oder für Werbezecke nutzen. In diesem Gewinnspiel werden die Daten der Gewinner an den Gewinnstifter Schloss Vollrads zur Abwicklung des Gewinns weitergegeben. Ihre Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung können Sie jederzeit widerrufen. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des hr, die Sie unter https://www.hr.de/datenschutz/index.html einsehen können. Darin erhalten Sie sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datengrundverordnung (DSGVO). Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.

8. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer/-innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

9. Die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen können in den Online-Angeboten, in Print, im Fernsehen und Hörfunk mit Bild und Ton – jeweils namentlich – veröffentlicht werden. Die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen erklären sich damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- und Bildmaterial im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet, ausgestrahlt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Der hr ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel auch auf Dritte (insbesondere andere Medienunternehmen) zu übertragen.

10. Mitarbeiter/-innen des Hessischen Rundfunks, deren Angehörige, die am Gewinnspiel beteiligten Preisstifter und deren jeweilige Angehörige sowie alle mit der Durchführung der Aktion beschäftigten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Angehörige in diesem Sinne sind Ehegatten, Lebenspartner und Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften, Eltern, Kinder und Enkelkinder des/der Mitarbeiters/in bzw. der vorgenannten Partner, Geschwister des/der Mitarbeiters/in bzw. der vorgenannten Partner und Ehegatten, Kinder und Eltern der Geschwister.

11. hr-iNFO-Markensteuerung behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

13. Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu diesem Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern unter der E-Mailadresse: hr-info-koop@hr.de.

14. Facebook wird von allen Schäden, Verlusten und Aufwendungen jeder Art (einschließlich Anwaltshonoraren und –kosten in angemessenem Umfang) freigestellt und schadlos gehalten, die aus Ansprüchen in Bezug auf dieses Gewinnspiel resultieren (einschließlich, ohne Einschränkung, dessen Publikationen und Organisationen)

15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.