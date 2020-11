Na ist denn schon Weihnachten? Nein, aber wir wir von hr-iNFO möchten Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine Freude machen, wenngleich auch etwas anders als sonst und machen Ihnen deshalb bis Weihnachten jeden Tag ein Geschenk. Machen Sie mit und lassen Sie sich schon vor Weihnachten reich beschenken!

Was ist das schönste in der Vorweihnachtszeit? Genau, jeden morgen Schokolade essen zu dürfen! Und was ist ebenfalls das Schönste in der Vorweihnachtszeit? Jeden Tag von hr-iNFO ein Geschenk zu bekommen!

Auch wenn die Aerosole Ihnen nicht zu nah kommen dürfen, unsere Schallwellen dagegen schon. Wir möchten Ihnen trotz Social Distancing nah sein und kommen deshalb auf einen absolut sicheren Besuch zu Ihnen nach Hause und haben die aktuellesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen und Meinungsbeiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur zum Geschehen in Hessen, Deutschland und der Welt im Gepäck. Nämlich in Form eines nigel-nagel-neuen DAB+-Radios.

Vom 1. bis zum 24. Dezember wird sich jeden Tag in unserem Adventskalender ein Türchen öffnen und die Chance offenbaren, ein, mit dem hr-iNFO-Logo gebrandetes, DAB+-Radio zu gewinnen. Machen Sie mit und lassen Sie sich vorzeitig beschenken!