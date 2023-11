Endlich ist es soweit: Die erste Tür unseres Adventskalenders hat sich geöffnet!

Was haben Hans Holbein der Jüngere, Hans Burgkmair und Albrecht Dürer gemeinsam? Sie alle – beziehungsweise einige ihrer wichtigsten Werke – hängen im Frankfurter Städelmuseum. Und nur Sie dürfen am 21. Dezember zusammen mit hr-iNFO-Moderatorin Simone von der Forst an einer exklusiven Führung durch die die spektakuläre Ausstellung „Holbein und die Renaissance des Nordens“ teilnehmen. Genießen Sie den Zauber der meisterhaften „Darmstädter Madonna“ von Holbein dem Jüngeren, die nach über 10 Jahren erstmals wieder in Frankfurt zu sehen ist und erfahren Sie, was die Werke der Renaissancemaler Hans Holbein (Vater und Sohn), Hans Burgkmair und Albrecht Dürer bis in die Gegenwart so besonders wertvoll macht.

Bild © hr/Ben Knabe

WANN: Donnerstag, 21.12.2023, 18.30 Uhr

WO: Städel Museum, Frankfurt

