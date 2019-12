Hinter diesem Türchen verbergen sich gleich zwei Superlative: Als das Gebäude des Ottoneums in Kassel 1606 fertiggestellt wurde, hätte wohl keiner gedacht, dass es eines Tages eines der großen hessischen Naturkundemuseen beherbergen würde. Denn ursprünglich war das Haus als Theater gedacht. Seit 1888 regiert jedoch am Kasseler Steinweg die Naturkunde. Zu den besonderen Schätzen des Ottoneums gehören die weltweit erste Holzbibliothek, Europas älteste systematische Sammlung getrockneter Pflanzen und der "Goethe-Elefant", an dem der wissenschaftlich interessierte Dichterfürst den Zwischenkieferknochen beschrieb. Stephan Hübner, Redakteur für Bildung und Wissenschaft, nimmt Sie am 17.12.2109 mit zu einer exklusiven Führung bei der diese besonderen Schätze des Ottoneums vorgestellt und einzigartige Blicke hinter die Kulissen des Museums gewährt werden.

Bild © hr

Weitere Informationen WANN: Mittwoch, 18.12.2019, 17.00 Uhr

WO: Naturkundemuseum Kassel im Ottoneum Ende der weiteren Informationen

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

