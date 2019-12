Die Zukunft liegt in der Vergangenheit - zumindest hinter diesem Türchen. Denn hier tummeln sich spannende Klassiker, alte Schätzchen und futuristische Modelle, die es nie aufs internationale Parkett geschafft haben. Die exklusive Sondertour startet im Foyer des Adam-Opel-Hauses (Rüsselsheim), dem Stammsitz der Marke und führt auch wieder dorthin zurück. Sie besichtigen gemeinsam mit Nachrichtenredakteur- und Sprecher Axel Klankwarth am 14.01.2020 die Oldtimer-Werkstatt in historischen Industrie-Ambiente mit Original-Exponaten aus der vielfältigen Unternehmensgeschichte von Opel und zahlreichen Oldtimern. Zusätzlich öffnet der Leiter der Opel-Klassiksammlung eine besondere Schatzkammer: Im Rahmen der geführten Tour werden die Gewinner selten zu sehende Sonderfahrzeuge und Konzeptfahrzeuge sowie legendäre Show-Cars der internationalen Automobilmessen erleben.

Bild © hr

WANN: Mittwoch, 14.01.2020, 13.00 Uhr

WO: Adam-Opel-Haus, Rüsselsheim am Main

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

