Was haben ein außergewöhnliches Instrument und Politik miteinander zu tun? Hinter diesem Türchen gehen Sie mit unserer Redakteurin auf einen spannenden Streifzug in Wiesbaden. Andrea Löffler, hr-iNFO-Landtagskorrespondentin im Studio Wiesbaden, lädt Sie ein zu einem exklusiven Einblick in ihre tägliche Arbeit und in den Parlamentsbetrieb des Hessischen Landtags. Und zwar am 30. Januar 2020. Sie erleben die Redaktionskonferenz, danach nimmt Sie Andrea Löffler mit zur Debatte im Plenarsaal und im Anschluss treffen Sie Landtagspräsident Boris Rhein auf einen Kaffee im Präsidentensalon des Wiesbadener Stadtschlosses. Als Abrundung des Tages zeigt Ihnen Andrea Löffler in luftiger Höhe dann noch etwas ganz Besonderes: Das Instrument, das die Landtagskorrespondenten und Abgeordneten im Landtag jeden Tag klanglich begleitet, das die wenigsten aber jemals gesehen haben. Lassen Sie sich überraschen!

WANN: Donnerstag, 30.01.2020, 08.30 Uhr

WO: Hessischer Landtag, Wiesbaden

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

Bild © hr

