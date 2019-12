Hinter diesem Türchen geht es über die Landesgrenzen hinaus, dorthin, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden: In den Maschinenraum Europas – nach Brüssel. Sie reisen per Zug schon einen Tag eher an, können einen schönen Abend in Brüssel verbringen und nächtigen in einem Hotel nahe dem Europaviertel. Bei dem Besuch im Parlamentarium am nächsten Tag, dem 15.1.2020, zeigt Ihnen unser Korrespondent, Alexander Göbel, wie die die EU mit all ihren Institutionen funktioniert, wie europäische Entscheidungen unser Leben beeinflussen - auch in Hessen: Ob Finanzpolitik, Arbeitsmarkt, Industrie, Bildung, Umwelt, Landwirtschaft, Handel, Verkehr, Datenschutz. Umso wichtiger ist deshalb, für uns als hr-iNFO, die Berichterstattung über Europa. Neben der Arbeit unseres Korrespondenten, lernen Sie zudem auch noch das ARD-Europa-Studio kennen.

Bild © hr

WANN: Dienstag, 14.01.2020, Anreise nach Brüssel/

Mittwoch, 15.01.2020, ab 9.30 Uhr Besuch Parlament

WO: Europäisches Parlament, Brüssel

