Einmal mit Profis arbeiten... Gar kein Problem! Martina Knief, Redakteurin in der Sportredaktion, öffnet Ihrem Teenager-Nachwuchs die Türen und Tore von Eintracht Frankfurt. Wir suchen zwei Jungen und zwei Mädchen, die zwischen 14 Jahre und 16 Jahre alt sind, die schon etwas länger in einem Verein spielen und dort im Tor stehen und Lust haben, mal mit einem Profi zu trainieren. Moppes Petz, Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt, wird diese vier jungen Torhüter eine Stunde lang trainieren. Dort wo sonst Kevin Trapp und Co. fit gemacht werden für die Bundesliga, üben dann die Nachwuchshoffnungen mit dem bekannten Profitrainer auf den Trainingsplätzen von Eintracht Frankfurt.

Bild © hr

Martina Knief freut sich, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und den vier jungen Torhütern, auf einen spannenden Nachmittag an der Commerzbank Arena.

WANN: Dienstag, 28.01.2020, 14.00 Uhr

WO: Commerzbank Arena, Frankfurt

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

Formular hr-iNFO öffnet Türen Name* E-Mail* Straße und Hausnummer* PLZ* Wohnort* Telefon* Alter* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Teilnahmebedingungen Message Zurücksetzen Ende des Formulars