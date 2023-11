Die zwanzigste Tür unseres Adventskalenders hat sich geöffnet!

Die Möbel von Thonet gehören zu den Meisterwerken der frühen Moderne. Man kennt vor allem die schwarz lackierten Holzstühle aus Wiener Kaffeehäusern und aus großen Filmen. Aber wer weiß schon, dass nicht nur der elegante „Stuhl No. 14“ mit seiner elegant geschwungenen Lehne, sondern auch viele ikonische Bauhaus-Stahlrohrmöbel im nordhessischen Frankenberg hergestellt wurden und werden? Zusammen mit hr-INFO-Redakteur Christian Arndt nehmen Sie an einer exklusiven Führung durch das Thonet-Werk teil. Dort erleben Sie unter anderem wie das hochwertige Buchenholz aus der Region für den berühmten Kaffeehausstuhl Nr. 14 unter Dampf gebogen wird und erhalten weitere spannende Einblicke in die Produktion edler Designmöbel. Normalweise stehen diese Bereiche nur einem sehr kleinen Fachpublikum offen. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das werkseigene Museum und den Showroom zu besuchen.

Bild © hr/Ben Knabe

WANN? Januar 2024

WO? Frankenberg/ Eder

Übrigens "Selamat Hari Natal" wird an Weihnachten in Indonesien gewünscht!