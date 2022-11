Die zweiundzwanzigste Tür unseres Adventskalenders hat sich geöffnet!

Hinter diesem Türchen versteckt sich ein nigel-nagel-neues, mit dem hr-iNFO-Logo gebrandetes, DAB+-Radio.

Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und holen Sie sich Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen und Meinungsbeiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur zum aktuellen Geschehen in Hessen, Deutschland und der Welt nach Hause in Ihr Wohnzimmer!

Übrigens "Krismas Njema Na Heri" wird an Weihnachten unter anderem in Tansania, Kenia, in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda, Burundi, Ruanda, Mosambik, Somalia und dem Oman gewünscht!