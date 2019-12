Sie möchten mal ordentlich den Druck rauslassen? Kein Problem! Hinter diesem Türchen können sie das auf kunstvolle Art und Weise tun und das Ergebnis sogar mit nach Hause nehmen. Kulturredakteur Jan Tussing nimmt Sie am 17.02.2020 mit zu der renommierten Kunsthochschule für Gestaltung in Offenbach. Zusammen mit dem Werkstattleiter der Druckgraphik, Volker Steinbacher besuchen Sie einen Druck-Workshop. Sie können drei Stunden lang ein Tiefdruckverfahren kennenlernen und es selbst erproben. Auf einer postkartengroßen Metallplatte lernen sie alles über das Gravieren und dürfen am Ende ihr persönliches Werk mit nach Hause nehmen. Ein exklusives und unvergessliches Erlebnis!

Bild © hr

WANN: Montag, 17.02.2020, 16 Uhr

WO: HFG, Offenbach

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

Formular hr-iNFO öffnet Türen Name* E-Mail* Straße und Hausnummer* PLZ* Wohnort* Telefon* Alter* Ich komme: allein mit Begleitung Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Teilnahmebedingungen Message Zurücksetzen Ende des Formulars