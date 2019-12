Auch an Heiligabend haben wir wieder etwas ganz Außergewöhnliches hinter unserem Türchen: Es geht auf eine spannende, aromatische Reise gen Südhalbkugel. Als Guide steht Ihnen unser Redakteur mit all seinen Erfahrungen zur Seite. Sie gehen zusammen mit unserem Redakteur und ehemaligen Auslandskorrespondenten orientalisch essen, plaudern mit ihm über seine Zeit und Arbeit als Korrespondent in Rabat und lernen dadurch fremde Regionen aus erster Hand kennen. Freuen Sie sich auf einen illustren Abend mit jeder Menge spannenden Infos und Geschichten!

Bild © hr

WANN: Donnerstag, 16.01.2020, 19 Uhr

WO: Picknick Café Bornheim, Frankfurt

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

