Hinter diesem Türchen geht es tief unter die Erde. Katharina Bruns und die Touristen-Information Limburg öffnen Ihnen am 29. März 2020 gleich mehrere Türen und nehmen Sie mit an einen ganz besonderen Ort, voller Geheimnisse und spannender Geschichte: In den Limburger Untergrund. Jährlich kommen Tausende Touristen, um sich den wunderschönen Stadtkern anzuschauen und kaum einer weiß, was unter dem Kopfsteinplaster schlummert: Sie werden gemeinsam die historischen Keller der Stadt erkunden und dabei auf die Geschichte des Schwerverbrechers Schinderhannes treffen, der in einem der Räume gefangen gehalten wurde, finden die Spuren einer Mikwe, eines uralten jüdischen Bades und speisen bei Kerzenlicht in einem urigen Gewölbe.

Weitere Informationen WANN: Sonntag, 29.03.2020, 13.00 Uhr

WO: Limburg Ende der weiteren Informationen

