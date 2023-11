Die vierte Tür unseres Adventskalenders hat sich geöffnet!

Eintauchen in virtuelle Welten

Wir öffnen eine Tür in die Technik der Zukunft.



Zusammen mit Dagmar Nuhn, Nachrichten-Redakteurin und -sprecherin bei hr iNFO, besuchen Sie eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Hessen. Im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen geht es um virtuelle und erweiterte Realität - VR und AR. Die Wirtschaftsingenieure geben Ihnen spannende Einblicke in ihre Arbeit und öffnen exklusiv für Sie das VR-Labor. Dieses Erlebnis ist (noch) nicht im Handel erhältlich. Unter fachkundiger Anleitung:





Testen Sie die neuesten VR-Brillen aus und tauchen in digitale 3D-Welten ein.

Betrachten Sie durch eine AR-Brille („Augmented Reality“) zum Beispiel ein virtuelles Möbelstück im "echten" Zimmer.

Lassen Sie sich (falls gewünscht und die Zeit reicht) selbst einscannen, können sich in virtuellen Sphären betrachten und ein dreidimensional gedrucktes Abbild von sich selbst mit nach Hause nehmen.

Dagmar Nuhn Bild © hr/Tina Giotitsa

Übrigens: Vrolijk kerstfeest wird an Weihnachten in den Niederlanden gewünscht!