Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen und genießen Sie die spektakuläre Aussicht: Es geht in schwindelerregende Höhen und besinnlich wird es zu Nikolaus auch. Reporterin Corinna Tertel erklimmt mit Ihnen den „schiefen Turm“ von – Marburg. Den Turm der Lutherischen Kirche St. Marien in der Oberstadt. Dort herauf zu steigen, ist erstens sonst nicht möglich und zweitens abenteuerlich. Der Turm ist tatsächlich schief, die Wendeltreppen sind eng, die Leitern bis in die Turmspitze steil und der Ausblick über Marburg phänomenal.

Bild © hr

Begleitet wird der spanndene Aufstieg von Pfarrer Ulrich Biskamp, der jede Menge über die Steinmetzzeichen am Turm, die Kirchenglocken, die Fledermäuse und viele andere Dinge auf humorvolle Art zu berichten weiß. Und Doris Autzen von Marburg Tourismus spendiert Ihnen im Anschluss noch einen Glühwein oder Punsch auf dem Marburger Adventsmarkt.

Jetzt bis 14 Uhr bewerben!

Formular hr-iNFO öffnet Türen Name* E-Mail* Straße und Hausnummer* PLZ* Wohnort* Telefon* Alter* Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert. Teilnahmebedingungen Message Zurücksetzen Ende des Formulars