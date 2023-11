Einen fröhlichen Nikolaustag wünschen wir Ihnen! Die sechste Tür unseres Adventskalenders hat sich geöffnet!

Am Freitag, den 15.12. geht es durch die Gassen der festlich geschmückten Weihnachtsstadt Marburg zu einem ganz außergewöhnlichen "Gipfelereignis". Vom Fuß der Oberstadt begleitet Sie Axel Klankwarth, stellvertretender hr-Nachrichtenchef, hinauf zum Landgrafenschloss. Und von dort geht noch weiter hoch, und zwar auf den nur ausnahmsweise zugänglichen Schlossturm. Abseits des Publikumsverkehrs führt eine Wendeltreppe hinauf in den Dachstuhl und von hier aus auf den Balkon des Turms. Lohn des Aufstiegs ist ein atemberaubender Rundum-Blick auf die Stadt – und bei gutem Wetter ein unvergesslicher Sonnenuntergang! Zum wärmenden Abschluss gibt es in der Altstadt ein Heißgetränk mit Blick auf den weihnachtlichen Marktplatz.

Bild © hr

WANN? 15.12.2023, um 15.00 Uhr

WO? Marburg

