Dillon Helbig ist aktuell der wohl erfolgreichste achtjährige Buchautor in den USA. Sein Buch "The Adventures of Dillon Helbig's Christmas - by Dillon Helbig his self" ist, wie es sich für einen erfolgreichen Autoren gehört, über Nacht zum ganz großen Hit geworden. Und das ohne Verlag, Manager oder Pressemitteilung.

Dillon hat die Sache einfach selbst in die Hand genommen. Schließlich ist der Grundschüler, wie er in der Today Show bei NBC verriet, schon lange als Autor im Geschäft. Er schreibt Bücher, seit er fünf ist. In seinem aktuellen Buch "The Adventures of Dillon Helbig's Christmas - by Dillon Helbig his self" geht es auf 81 von Dillon selbst bemalten und beschrifteten Seiten um Dillons Abenteuer kurz vor Weihnachten.

Er dekoriert den Weihnachtsbaum. Im Stern an der Spitze ist allerdings eine Bombe versteckt und der Weihnachtsbaum fliegt in die Luft. Damit nicht genug, Dillon wird plötzlich durch ein Portal auf Zeitreise geschickt und landet beim allerersten Thanksgiving-Fest. Was erklärt, warum neben Dillon selbst auch der Weihnachtsmann, Dillons Mutter und selbstverständlich ein riesiger Truthahn tragende Rollen spielen.

In Bücherei geschmuggelt

Nachdem das Buch fertig war, sollte es natürlich nicht einfach nur rumliegen. Bücher sollen ja gelesen werden, dachte sich Dillon. Und traf die Entscheidung: Das Buch soll in einer Bücherei im Regal stehen. In Dillons Bücherei in Boise, Idaho. Wobei - es sei nicht seine Bücherei, erklärt er, er besitze sie nicht. Und das war durchaus ein Problem bei der Sache. Denn man kann ja nicht einfach ein Buch in ein Bücherei-Regal stellen, sagte Dillons Mutter Susan dem Lokalnachrichtensender KTVB.

"Chaptr1" von Dillon Helbigs Buch "The Adventures of Dillon Helbig's Christmas" Bild © KBTV (Screenshot Youtube)

Oh doch, das kann ich, dachte sich Dillon und tat genau das. Schlich sich an den Büchereimitarbeiterinnen vorbei, sein in rotes Leder geschlagenes Buch fest an sich gepresst. Kam in der Story-Abteilung an und stellte es ins Regal. Dillon hatte an alles gedacht. Auf dem Deckel war der Titel samt Autor und auf dem Buchrücken ein Aufkleber mit Titel, Autor, Genre und Ausleihnummer – wie es sich gehört.

Nächster Band schon auf dem Weg

Und als Dillon ein paar Tage später zum Regal eilte, war sein Buch weg. Denn die Büchereiangestellten hatten es gefunden und aus dem Regal genommen. Allerdings nicht, um es loszuwerden, sondern um es vorzubereiten. Denn: Dillons Buch erfüllte alle Vorgaben, um in den Ausleihkatalog aufgenommen zu werden, erklärte der Büchereileiter bei KTVB augenzwinkernd.

Und damit ist Dillons Buch nun offiziell in der Bücherei von Boise in Idaho ausleihbar. Allerdings schwer zu bekommen. Es gibt bereits ein längere Warteliste. Dillon Helbig - der alte Buchautor-Hase, der er mit seinen drei Jahren im Business nun mal ist - hat aber schon die Chance nach seinem Erfolg direkt erkannt und genutzt. Der nächste Band ist auf dem Weg: Es gehe um einen Jacken-fressenden Kleiderschrank, erklärt Dillon. Selbstverständlich geschrieben und gezeichnet by Dillon Helbig his self.