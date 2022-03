Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!

Fehlende Munition, marode Transporthubschrauber, zu wenig warme Unterwäsche – die Bundeswehr pfeift offenbar auf dem letzten Loch. Die Bundesregierung will deshalb angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine 100 Milliarden Euro in die deutsche Verteidigung investieren. Notwendig oder unverantwortliche Aufrüstung? Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Alexander Lurz ist Abrüstungsexperte bei Greenpeace. Für ihn handelt es sich bei dem 100 Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr schlicht um "absurde Aufrüstung". Ja, bei der Bundeswehr läge einiges im Argen. Aber der Grund dafür sei nicht fehlendes Geld: 2014 habe der Verteidigungshaushalt rund 32 Milliarden Euro umfasst. Heute läge der Etat bei rund 47 Milliarden Euro, rechnet Lurz vor: "Das ist sehr, sehr viel Geld. Und das macht nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI den siebtgrößten Militärhaushalt der Welt aus." Für Lurz liegen die Ausrüstungs-Probleme woanders: Die Bundeswehr habe zu viele Aufgaben, dazu käme ein "dysfunktionales Beschaffungswesen", das ungeeignetes Material zu teuer einkaufe.

"Echt jetzt?"-Gastgeber Jens Borchers sieht das anders. Die Bundeswehr sei in den letzten Jahren "kaputtgespart" worden: "1999 lag der Anteil der Verteidigungsausgaben am Gesamtetat bei 3,9 Prozent. Vergangenes Jahr lag dieser Anteil bei 2,1 Prozent. Das heißt: Der Anteil wurde in den vergangenen rund 20 Jahren fast halbiert." Die Folgen reichten von zum Teil völlig veraltetem Material bis hin zu fehlender Munition.

