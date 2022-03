Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!

Die Ampel-Koalition möchte das Familienrecht modernisieren. So sollen zum Beispiel lesbische Paare künftig gemeinsam Eltern eines Kindes sein - ohne die bis heute notwendige Stiefkindadoption. Birgit Kelle, Mutter, Autorin und CDU-Mitglied, hält wenig von den Plänen, "Echt jetzt"-Gastgeberin Selina Rust befürwortet sie. Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Die Ampelkoalition möchte das Abstammungsrecht reformieren. Die Idee: Lesbische Paare sollen künftig gemeinsam Eltern eines Kindes sein. Neben der leiblichen Mutter soll dann künftig auch die Ehefrau als so genannte "Co-Mutter" in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Genauso wie in heterosexuellen Ehen. Aufwändige Adoptiv-Verfahren – bislang die einzige Möglichkeit als Ehefrau der leiblichen Mutter das Sorgerecht zu bekommen – wären dann nicht mehr notwendig.

Birgit Kelle, Mutter, Autorin und CDU-Mitglied, kritisiert die geplante Reform des Abstammungsrechts. Sie argumentiert: “Die Frage, von wem stamme ich ab, ist eine drängende Frage, die oft in der Pubertät kommt.” Kelle meint, der vorliegende Gesetzentwurf trage den Wünschen potenzieller Eltern Rechnung, aber nicht denen der Kinder. Birgit Kelle findet, da werde Ideologie über die Biologie gestellt.

"Echt jetzt?"-Gastgeberin Selina Rust findet: “Familie ist ein Ort, wo ein Kind geliebt wird.” Und Rust hält das für das ausschlaggebende Argument. Die klassische Konstellation von Vater, Mutter, Kind werde dann eben nur erweitert. Zudem müssten lesbische Paare bisher im Adoptionsverfahren teilweise erniedrigende Fragen über sich ergehen lassen, bevor sie Eltern sein dürfen - verheiratete Paare aber nicht.

Darüber streiten die Birgit Kelle und Selina Rust im neuen "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!".

