Mehr Markt oder mehr Staat - was hilft gegen teure Mieten?

Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!

Wer Mietpreise senken will, muss das Angebot an Wohnungen erhöhen, sagt Immobilienunternehmer Jürgen Michael Schick. Er fordert: weniger Staat und mehr Markt. hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther ist skeptisch. Ohne staatliche Eingriffe werde die Mietwohnung immer häufiger zum Luxusgut, meint er. Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Steigende Mietpreise sind nicht nur in Berlin, München oder Frankfurt ein Problem. Auch im Umland von Großstädten wird Wohnen immer teurer.

In den vergangenen zehn Jahren sind die Wohnkosten deutschlandweit stetig gestiegen. Und nicht nur das: Längst verbraucht vor allem die gemietete Wohnung immer mehr vom Einkommen oder dem Gehalt. Was aber hilft gegen steigende Mietkosten? Muss der Staat mehr eingreifen – mit Instrumenten wie Mietobergrenzen oder gar der Enteignung von Wohnungsunternehmen? Oder brauchen wir weniger Staat und mehr Markt - schnellere Baugenehmigungen, weniger Bürokratie?

Jürgen Michael Schick ist Immobilien-Unternehmer und Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD). Er sagt: Mehr Staat bringt nichts. Wer die Mietpreise senken will, muss vor allem das Angebot an Wohnungen erhöhen. Schick fordert: weniger Regulierung, weniger Bürokratie, weniger Auflagen für Investoren und stattdessen mehr Kooperation mit der Immobilien-Wirtschaft.

"Echt jetzt?"-Host Oliver Günther ist skeptisch, ob mehr Markt tatsächlich zu sinkenden Mieten führt. Er meint: Die Marktmechanismen haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass Wohnungsunternehmen Profit gemacht haben, während es für die Mieter immer teurer wurde. Ohne staatliche Eingriffe wird die Mietwohnung immer häufiger zum Luxusgut.

Eure Meinung per Sprachnachricht oder über das Kommentarfeld!

Wie immer bei "Echt jetzt" wollen wir gerne wissen: Was meint ihr? Was denkt Ihr zur Frage "Mehr Markt oder mehr Staat - was hilft gegen teure Mieten?". Wir haben eine Kommentarfunktion eingerichtet und freuen uns auf eure Meinungen und Argumente. Oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht unter der Telefonnummer 0800/800 77 77.

Wir melden uns dann wieder mit einem "Echt jetzt? – Eure Meinung" und erzählen, welche Positionen und Kommentare ihr uns geschickt habt.