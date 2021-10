2G in der Gastronomie - verkappte Impfpflicht oder sinnvoller Corona-Schutz?

Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!

Um dem Coronavirus beizukommen, würde hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther auf eine 2G-Regelung in der Gastronomie setzen. Heißt: Nur Geimpfte und Genesene dürfen in einer Gaststätte speisen. Angela Inselkammer, Betreiberin eines Gasthofs, kann das nicht nachvollziehen. Die Gastronomie sei schließlich nie Pandemietreiber gewesen.

Eine Impfflicht wird es in Deutschland nicht geben. Das hat die Politik in der Corona-Pandemie immer wieder betont. In mehreren Bundesländern haben Veranstalter und Gastronomen jetzt wohl aber das Recht, Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, auszuschließen. 2G heißt das dann: Nur geimpfte und genesene Personen sind willkommen.

Besser im Gasthof als privat

In Hessen wie in Bayern gibt es diese Möglichkeit. Angela Inselkammer, Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes und Betreiberin des Brauereigasthofs Aying, macht davon aber keinen Gebrauch. In ihrem Betrieb gilt auch weiterhin die 3G-Regelung: Neben Geimpften und Genesenen sind im Brauereigasthof Aying auch Getestete weiterhin willkommen.

"Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Und es gibt solche, die ihren Nachweis vergessen haben. Die wollen wir trotzdem bedienen können", erklärt Inselkammer im Streitgespräch bei hr-iNFO. In ihrem Brauereigasthof werden Tests vor Ort angeboten. Es sei doch besser, die Menschen treffen sich bei ihr im Gasthof, wo sich alle an ein striktes Hygienekonzept halten, als im Privaten zu Hause, argumentiert die Gastwirtin.

Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit

hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther überzeugt diese Argumentation nicht vollends. "Die Tests sind mir nicht sicher genug", sagt er. Die Fehlerquote sei zu hoch, die Gefahr, dass sich das Coronavirus im Winter in geschlossenen Räumen wieder verstärkt ausbreitet, müsste weiter minimiert werden. Das gehe am ehesten mit einer 2G-Regelung, weil das auch Anreize schaffen würde, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen.

Wenn der Staat die Menschen zum Impfen motivieren möchte, dann solle er eben doch die Impfpflicht einführen, meint hingegen Inselkammer. Die Gaststätten seien da aber bestimmt nicht in der Verantwortung. Dass eine 3G-Regelung nicht 100-prozentig sicher ist, weiß auch die Bayerin. Das gelte aber etwa auch für ein öffentliches Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. Und dort fordere ja auch niemand eine 2G-Regelung.

Eure Meinung per Sprachnachricht oder über das Kommentarfeld!

In unserer Streitsendung "Echt jetzt?" treffen die beiden aufeinander und tauschen 18 Minuten lang ihre Argumente aus. Wir möchten wissen: Wer hat Euch überzeugt? Wer hat die besseren Argumente? Wir freuen uns über Eure Meinung per WhatsApp-Nachricht unter der 0800/800 77 77 oder im Kommentarfeld am Ende des Artikels!

Wir melden uns dann wieder mit einem "Echt jetzt? Eure Meinung" und erzählen, welche Positionen und Kommentare Ihr uns geschickt habt.